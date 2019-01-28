招聯會錄教學影片 大學：「有溫度的」備審資料才動人

2019-01-28 15:41

〔記者林曉雲／台北報導〕備審資料要怎麼準備才能打動大學教授？招聯會今天公布教學影片提供考生參考。大學端建議，「有溫度」非罐頭式的自傳才易打動人心，如果有考生「天花亂墜」，大學教授也看得出來，未必占便宜，重點是「如何凸顯個人特色」。

大學招聯會今天表示，大學學測結束，2月25日公告成績，考生接著可透過學測成績，參加繁星推薦、個人申請等管道，爭取理想的大學校系。但許多學生個人申請一階通過後，對於準備第二階的書面資料審查不知如何著手，大學招聯會邀集專責大學招生事務的師長主管，錄製剪輯書審資料懶人包影片，提供考生在寒假期間隨時上網作功課，了解大學端怎麼看備審資料。

義守大學副校長周兆民表示，大學看備審資料，最重視的是興趣性向特質與報考學系是否吻合，與修習過相關課程的履歷。對於參與過的社團等校內外課外活動的經驗，常看到學生寫當過幾個社長、幾屆的班代等，其實這些「數量」式的經驗並不是大學會想看的重點，大學重視的是「質」，希望看到從負責過的活動企劃、管理內容中，考生學到什麼？有什麼反思？

周兆民說，大學期盼看到有溫度的自傳，而非「罐頭式」自傳：「家裡有多少人，排行、兄友弟恭父慈子孝、父母對我的教育非常的採開放跟自由的態度…」因為這類內容看不出學生的特質與潛力，自傳資料應該呈現出主動積極的態度，對未知事物具有探索的好心，「重質不重量」才是大學端希望看到的。

靜宜大學教務長林家禎說，考生準備自傳和書面資料的重點是「如何凸顯個人特色」，千萬別寫得天花亂墜，大學教授很能分辨，也會利用面試的機會測試。此外，個人申請書面資料只看高中階段，國小、國中的獎狀等，除非是具有相當的特殊性且與申請校系的動機有其一貫的脈絡，否則就不用特別列出。

中央大學招生組長周弘偉則提到，外界常以為「學測成績越高就是好學生」，其實中央大學從學生入學之後的「就學穩定性」研究發現，備取生的入學表現不輸正取生，甚至社區高中學生上大學後的成績表現，與明星高中畢業生絲毫不遜色。「上了大學沒人逼你讀書，如果沒有興趣，沒有讀書紀律，成績表現不會好，甚至休退轉學率達到10％以上，所以自我探索、理解、依照興趣和性向選填志願，格外重要。」

招聯會執行秘書、清大教務長戴念華建議，考生不妨利用寒假期間，上網觀看招聯會錄製的影片，理出準備備審資料的頭緒。

大學招聯會相關影片連結

高中學生學習歷程（P）與大學審查實務（精華版）

高中學生學習歷程（P）與大學審查實務（完整版）

學生學習歷程（P）與大學審查實務 靜宜大學教務長林家禎

高中學生學習歷程（P）與大學審查實務 高雄義守大學副校長周兆民

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