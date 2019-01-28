基隆準公共化幼兒園過半 教長：請市民大膽結婚勇敢生

2019-01-28 12:56

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市準公共幼兒園已有18個園所完成簽約，簽約比率達52.94%，比政府規定標準還高。教育部長潘文忠今日至基隆市私立長庚森林幼兒園訪視；潘文忠表示，基隆市政府提供家長多元型態幼兒園的選擇，深表肯定，他表示，希望基隆市民放膽去結婚，努力生育，不用擔心。

因應少子女化，行政院推出「準公共幼兒園」政策，由政府與符合要件之私立幼兒園簽約；加入準公共的幼兒園，家長送托每月繳交費用最高4500元，其餘差額由政府協助家長支付，基隆市目前七個行政區，皆完成準公共幼兒園設置。

基隆市長林右昌表示，基隆市目前有公立幼兒園46園，提供收托名額3408名，爭取前瞻基礎建設計畫設立非營利幼兒園7園，一個行政區至少1園，未來將提供866個收托名額，公共化比率將達53.32%，再加上準公共幼兒園18園，提供收托名額860名，亦使基隆市的優質平價教保服務突破60%，達64.03%，有效減輕家長育兒負擔，營造基隆市為友善幼兒學習城市。

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