街頭頂寒風16小時 13上班族募百箱物資助弱

2019-01-27 21:38

〔記者陳心瑜／新北報導〕台北市喜聆學苑學習教練43班13位學員，發起「希望暖洋，讓愛飛翔」活動，26日頂著寒風至台北市各大商圈，為新北市愛維養護中心多重殘障者募集生活物資，從下午2時至隔天凌晨4時，共募得1輛大貨車、6台小客車、超過100大箱的物資，今天一早送至愛維養護中心，學員們更陪著腦麻院生一起遊戲、帶動唱，氣氛溫馨。

學員之一、電視台主播李瀅瀅說，13位學員來自各縣市、各行各業，有電子業、老師、護士和業務員等，大家從下午就分頭在迪化街、寧夏夜市、通化街夜市等人潮聚集處募集物資，由於一開始募集狀況不理想，大家一路站到隔天凌晨4時。

喜聆團隊表示，當我們帶著單純的盼望，即使面對很多民眾害羞或不相信而拒絕，仍然堅信愛會因為我們的引發而流動，可以帶動更多的人付出愛和良善。最後共募得衛生紙106箱、營養補充品137罐以及刮鬍泡、濕紙巾、紙尿布、牙膏、洗衣粉、白米、餅乾等民生物資。

募集物資的學員與和其他超過80位熱心民眾，今天一早便共同將物資送往八里愛維養護中心，更為院生餵食午餐、帶動唱，伴著經典兒歌「小星星」、「小蜜蜂」，院生也開心的舞動雙手；下午志工替院生按摩四肢肌肉、聊天陪伴，互動遊戲時拿口紅在喜聆學員臉上塗畫，共度美好的一天。

院方教保老師林嫣燕說，感謝喜聆團隊願意在寒冷天氣，載送物資到偏遠的八里山上，傳達愛與關懷。

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