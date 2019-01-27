華航協商「寸步不讓」 機師工會成員8成主張重啟罷工

2019-01-27 18:49

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市機師職業工會去年通過罷工投票後，與華航、長榮停火1年協商，但華航機師不滿華航寸步不讓，更干擾工會運作，桃園市機師職業工會今天下午發出聲明表示，日前已針對會員調查協商意向，其中已填寫意向表的半數會員中，有高達八成以上主張重新啟動如罷工、照章行事等爭議行動規劃，2月1日將召開會員大會決定下一步行動，不排除重啟罷工。

機師工會控訴，最近幾次協商過程中，資方代表曾說「做哪一行不會累？飛行員本來就是這樣，談什麼辛勞」、「飛行員這些大爺，伺候你們這麼多年，你還想怎樣」、「飛行員你幹這行，本來就這樣，談什麼辛勞加給」、「飛行員不就是要錢嗎？就這麼多，其他沒有」！讓機師工會不禁反問「在這情況下，協商還可以怎麼談」？

機師工會說，機師職業工會華航分會於去年8月23日在桃園市政府勞動局，經桃園市長鄭文燦與勞動局前局長王安邦見證下，與華航公司協商達成初步協議，然而，勞資雙方達成初步協議後，雙方歷經5次正式勞資協商、一次談話會加上難以計數的見面討論，資方態度始終強硬，協商空間幾乎不存在。

機師工會坦言，機師工會華航分會與華航公司之間的勞資協商，現階段的確「出現停滯、甚至倒退的情形」，其中包括去年已與資方達成，有關勤務實際辛勞度差異給付的協議，並白紙黑字簽署承諾，但資方卻試圖單方面片面毀約，且資方對於工會極度重視的疲勞航班派遣改善的議題「 寸步不讓 」。

桃園市機師職業工會說，基於上述情形，日前工會已於理事會中決議，透過對華航分會全體機師會員進行意向調查，目前已有逾半數會員填寫，八成以上主張重新啟動爭議行動規劃，待會員意向書回收統計完畢後，將於2月1日召開臨時代表大會，討論並決定後續行動規劃。

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