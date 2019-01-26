最毒蔬果排行榜出爐！這6種農藥殘留最多

2019-01-26 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕從小父母就告訴我們，多吃蔬果有益身體健康，但很多人也擔心，是否會把農藥給吃了下去。對此，農業藥物毒物試驗所日前公布最新「蔬果農藥殘留監測報告」，其中農藥殘留最嚴重、不合格率最高的蔬菜依序為芹菜、豌豆和蘿蔔；水果的部分則是，草莓、柑桔與百香果。

農業藥物毒物試驗所日前公布最新、2017年「蔬果農藥殘留監測報告」，檢測的蔬菜來源為一般菜園與學校營養午餐蔬菜，共採樣16類、8847件，其中不合格的有453件，佔總體的5.1%，不合格率最高依序為芹菜（3成）、豌豆與蘿蔔；不合格種類最嚴重為豆菜類、香辛植物類與小葉菜類，其他像是辣椒、韭菜、芥蘭、菠菜等，也都榜上有名。

至於水果的部分，檢測的水果來源為一般果園與學校營養午餐水果，共採樣6類、5322件，其中不合格的有165件，占總體3.1%，不合格率最高依序為草莓、百香果與柑桔；不合格種類最嚴重為核果類、柑桔類與大小漿果類，其他像是金桔、香蕉、龍眼、柳橙、檸檬、荔枝等，也都榜上有名。

綜合媒體報導，藥毒所長費雯綺表示，農藥殘留不合格以蔬菜較多，相對水果來的比較少，而農民習慣在同區域混種多種蔬菜，一起噴灑農藥，容易造成未准用於特定作物的農藥殘留超標；費雯綺也強調，民眾對農藥檢測不合格，也不用太恐慌，因檢測都採最高標準，且蔬果是未經清洗且帶皮、帶殼檢驗的。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/