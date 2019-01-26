中和年貨大街做愛心 侯友宜到場又吃又買

2019-01-26 12:46

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區公所於26日、27日兩天，上午9點到晚上8點，在福和宮旁的廟美綠林小徑與新福和街舉辦百攤年貨大街，全數攤位都是由在地的廣濟宮、福和宮、南山福德宮、東德宮和力行福德宮贊助，並且免費提供給30多個弱勢族群、新住民及社團使用，新北市長侯友宜上午也到場，試吃及購買各攤的美味小吃，笑說自己從頭吃到尾，午餐和晚餐都不用吃了。

中和區代理區長周慶珍說，區公所自2007年曾舉辦中和祈福文化季年貨大街至今，已有12年未辦理年貨大街活動，經徵詢各界的辦理意願後，今年邀請在地宮廟、里辦公室、社團，一起舉辦具在地特色的年貨市集，除現場有1百個攤位之外，還有二手物資義賣，義賣所得全數捐助弱勢家庭，福和宮廣場也有現場揮毫送春聯活動。

活動現場鬧熱滾滾，許多民眾上午就帶著家人來採買年貨，除了各式小吃零食與年節食品，還有原住民商品，主辦單位還安排街頭藝人及勁歌熱舞表演，讓大家有吃有玩，活動到27日晚上8 點止。

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