科博館「豬事大吉」特展幫「豬隊友」澄清髒、笨印象

2019-01-26 12:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕農曆豬年將至，國立自然科學博物館推出「豬事大吉」特展，從神話到生活、從文學到科學，介紹「豬」的大小事，更納入非洲豬瘟知識，尤其引科學原理幫「豬隊友」一新髒、笨刻板印象，讓民眾科學迎豬年。

科博館指出，農曆豬年將至，「豬事大吉」特展，從各個面向談豬，讓民眾對豬有更多元的認識。

科博館副館長羅偉哲指出，不少人對「豬」存有誤解，像髒、笨等，但事實上，豬的嗅覺甚至不輸狗的嗅覺，特地整理關於豬的大小事呈現，讓民眾重新認識這個跟民眾生活相連的生肖動物。

尤其豬長年被「污名化」又髒又笨，科博館特地開闢破除「豬的誤解」區，用科學解釋一新民眾對豬誤解，例如一般人對豬有髒、笨的錯誤認知，科博館指出，豬之所以愛在泥巴堆打滾，是因豬沒有汗腺，爛泥巴可讓水分蒸發，有助降溫；另有研究發現豬甚至會走迷宮，甚至能學習、記憶簡單的符號。

此外，近來非洲豬瘟讓全國防疫上緊發條，科博館也特地設非洲豬瘟專區介紹相關疾病，策展人楊中信指出，豬瘟本來只在非洲與歐洲地區流行，現已擴散到亞洲地區，非洲豬瘟目前尚未出現有效疫苗，被感染的豬隻致死率幾乎是百分之百，為避免疫情擴散至台灣，除禁止攜帶與購買疫區肉品入台外，民眾應該好好正視相關議題，共同防疫。

科博館「豬事大吉」特展，還收集關於「豬的故事」與生肖傳說，如豬八戒、三隻小豬等，也介紹「文化豬事」如賽神豬、曾子殺豬等，另介紹有世界之最的豬，像最長壽的豬活到23歲，最重的豬高達1157公斤，還有最會生的豬，可以一口氣生37隻豬等「豬事奇聞」等。

另外甲骨文中家就是「宀」與「豕」結合，特展也介紹中國最早的家豬是在距今9千到7千8百年前河南遺址被發現，證明人類馴養豬至少近萬年歷史，在干欄式建築常見屋下飼養豬隻，代表從居無定所的游獵時期轉變成有「家」、「無豬不成家」的概念；特展展到6月9日。

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