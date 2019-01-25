坐輪椅拚學測！健力冠軍意外受傷 要學專長翻轉人生

2019-01-25 18:59

〔記者黃旭磊／高雄報導〕「人生靠自己，有專業才能找工作！」108學年度大學學科能力測驗今天（25日）登場，高雄市有1萬5325名考生報名，曾是健力冠軍的高苑工商應考生林高毅坐著輪椅，自己搭捷運，花了45分鐘到高雄師範大學特殊試場應試，高師大副校長王政彥特別進場打氣，林高毅順利考完第一天科目，期待考取大學電子科系。

林高毅原本是高苑工商舉重隊隊員，國中起就是健力賽常勝軍，高一時於颱風後清理環境，遭強風吹倒的大樹傷及中樞神經及胸椎，住進義大醫院2年，經脊椎神經顯微重建手術復原，卻需以輪椅代步，重傷後一度沮喪，重拾課本慢慢找回自信。

林高毅說，發生意外，人生只能靠自己，原本不愛唸書，唯有努力應考、習得一技之長才有機會轉變人生，伯父開電子晶片工廠，期盼考上電子相關科系，便於就業。

高師大有10間身心障礙試場，13名妥瑞氏症、焦慮症、腦性麻痺、自閉症、學習障礙及脊隨肌肉萎縮症病友考生應試，考生埋頭奮戰的精神，令高師大校長吳連賞動容，與王政彥、副校長廖本煌及兼教務長唐硯漁到場問候家長，也為考生加油。

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