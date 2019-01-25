議員質詢竟送縣長「飛機杯」 原因是…

2019-01-25 17:39

〔記者張協昇／南投報導〕國內近幾年來夾娃娃機店如雨後春筍般出現，南投縣議員陳翰立今天（25日）在議會質詢時指出，夾娃娃機過度氾濫，衍生許多問題，他當場拿出一個俗稱「飛機杯」的男性自慰用品要送給縣長林明溱，凸顯夾娃娃機充斥情趣用品，讓青少年流連忘返、危及身心健康，提案要求縣府速訂「南投縣自助選物販賣事業管理自治條例 」，加強管理。

凸顯夾娃娃機氾濫衍生問題

陳翰立說，許多民眾向他陳情說，夾娃娃機過度氾濫，衍生許多問題，包括距離學校太近，造成學童逗留花光零用錢、佔用道路騎樓以及擺放成人情趣用品、盜版商品或活體生物等等，甚至改裝機台涉及賭博情事，但目前似乎無法可管。

陳翰立當場拿出一個「飛機杯」，詢問縣長林明溱知不知道這是什麼？陳翰立走到面前林明溱，說要送給他當「保溫杯」，現場氛氛一度尷尬。林明溱則說，自己有「保溫杯」，用不到這種東西，立即將「飛機杯」還給陳翰立，引發一陣笑聲。

要求縣府速訂管理自治條例

陳翰立說，他是藉此凸顯娃娃機衍生的問題，目前尚無專門法令管理，請縣政府速訂 「南投縣自助選物販賣事業管理治條例 」加強管理。

林明溱說，會要求相關單位加強清查縣內娃娃機是否有違法情事，依法辦理，至於是否訂自治條例，會再研議。

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