醫訊》過期藥品勿亂丟 藥師公會：要拿到醫院檢收

2019-01-25 15:53

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕年終大掃除時刻，民眾打開家中藥箱檢視有效期限後，若發現過期藥品千萬不要丟到垃圾桶或沖進馬桶。消基會表示，每年有193頓、近5億顆藥物遭國人丟棄，環保署於污水處理廠有檢出藥物成分；中華民國藥師公會全聯會也表示，去年12月16日有藥局藥師檢收過期藥品時，1年共有1392顆基利克，總共浪費健保逾85萬元。因此，今日雙方共同召開記者會，呼籲勿重複領藥堆積藥品、過期藥品送回醫院、藥局檢收站。

環保署106年抽檢下水道設施的廢屋與浪流水藥物濃度，結果在製藥廠、公共衛生下水道的污水處理廠，至少檢測出22種藥物；環保署研判是民眾慣將不用的藥品丟入馬桶或水槽。亂丟藥品不僅污染水源、土壤、生態，更可能成為醫療體系的破洞。

消基會秘書長吳榮達表示，每年健保支出約7100億元，當中有1600億元是用在藥費上，比例非常高，除病人必要性使用外，很多是浪費情況，包含民眾重複看診、領藥，醫院、診所不需要開的藥都開等；近年健保支出已超過收入，長久下來勢必得調高保費。

藥師公會政策執行長沈采穎表示，藥物檢收時發現過期逾10年的情況很常見，除呼籲民眾不要過度囤積藥品，過期藥品更不要隨便亂丟，可向住家附近藥局的藥師諮詢，或直接拿到醫院的藥品回收站；若是維他命、保健食品則可直接丟棄。

對於如何進行藥品大掃除，沈采穎表示，藥膏開封後要寫何時開封，6個月未用完就要丟棄、眼藥水1個月、抗生素糖漿1週就要丟棄；因此，對於家中可能較需要的長備成藥，只要準備一些綜合感冒藥、解熱止痛藥、過敏藥、止癢藥膏、蚊蟲咬的藥即可。

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