保健》新年伸展身體 物理治療師教做「豬年如意操」

〔記者吳亮儀／台北報導〕農曆春節快到了，國泰醫院物理治療師簡文仁設計「豬年如意操」，只要5個動作就能達到關節伸展、肌肉強化、心肺有氧與協調平衡功效。
一、豬體大好，全身都是寶
做法：雙手在嘴巴拱豬，再雙臂、雙腳大開比「大」；右手沿著左上肢胸腹到右下肢，左右弓箭步順著摸下來；換邊做。
作用：這是四肢伸展作用，同時弓箭步可以強化下肢肌力。
二、豬肉吃好，營養真不少
做法：雙手在嘴巴拱豬，再撫摸肚子，挺胸挺肚；雙手高舉頭上發散，雙腳跳躍中間點。
作用：這是挺身伸展胸腹部，再做有氧跳躍運動，可以強化心肺功能及彈跳肌力。
三、豬心性好，謙卑免爭吵
做法：雙手在嘴巴拱豬，再比愛心於胸前，屈膝半蹲；雙手合掌在胸前鞠躬，一腳向後彎起屈身向前單腳獨立。
作用：這是訓練單腳平衡動作，如果做不到，則只要一腳退後一步，屈身向前就可以。
四、諸君安好，健康沒煩惱
做法：雙手放在下巴，手心朝上送飛吻，再雙手大開，右腳朝左後方踏身體，下蹲成「安」字；雙手在胸旁用力比讚，身體上半身左右搖晃。
作用：身體下蹲練腿力，雙手胸旁用力比讚，強化上半身肌力，左右搖晃可以伸展身體側邊肌群。
五、豬年最好，財富滿寶島
做法：雙手拱手拜年，深蹲上下起伏；蹲下時雙手在身旁轉身取物，站起時雙手向外畫大圓。
作用：深蹲強化背腰及下肢肌力，站起畫大圓可以伸展到全身。
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「豬年如意操」第一招豬體大好，全身都是寶。（記者吳亮儀攝）
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「豬年如意操」第二招豬肉吃好，營養真不少。（記者吳亮儀攝）
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「豬年如意操」第三招豬心性好，謙卑免爭吵。（記者吳亮儀攝）
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「豬年如意操」第四招諸君安好，健康沒煩惱。（記者吳亮儀攝）
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「豬年如意操」第五招豬年最好，財富滿寶島。（記者吳亮儀攝）
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