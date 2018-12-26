過期藥品別亂丟 衛生所教你：清除6步驟

2018-12-26 10:56

〔記者謝介裕／南投報導〕民眾住家是否存放著過期的藥丸、藥水?南投縣府衛生局說，不管是醫生開的處方箋或是非處方箋的用藥，都具有一定的藥理活性，且許多藥品在環境中是無法自然分解的，如果任意棄置藥物，不但浪費醫療資源，也會使得環境及生態受到污染與破壞，因此特別提出「廢舊藥品清除6步驟」供社會大眾參考、遵循。

據衛福部資料顯示，南投縣內約有50%的老人至少罹患3種慢性病，以高血壓、退化性關節炎及糖尿病居多，平均1次服用藥品種類達6.7種，極少數的人甚至達10種以上，原因在於老人家就診醫院不止一家，同樣症狀可能看了二、三家以上，假使藥品未用完，一旦發生變色、潮解等變質情況，不但要立即停止使用，且應依照「廢舊藥品清除6步驟」處理及回收。

這6個步驟包含：1將剩餘的一般藥水放置於夾鏈袋中；2將藥水罐用水沖一下，並狀沖過藥水罐的水倒入夾鏈袋中；3可以用泡過的茶葉、咖啡渣或用過的擦手紙等，把它們和藥水混合在一起送交垃圾車處理；4將剩餘的藥丸從鋁箔、藥袋等包裝中取出，並置放在夾鏈袋裡；5將夾鏈袋密封起來，就可隨一般垃圾清除；6乾淨的藥袋和藥水罐就可以回收囉！

南投衛生局進一步表示，麻醉藥品、癌症用藥、抗生素、避孕藥、更年期婦女服用的荷爾蒙補充藥品、降膽固醇藥、鎮靜劑及抗癲癇藥等特殊藥品，則可送到原開立醫院或藥局以醫療廢棄物處理，萬萬不可將沒吃完的藥留到下一次生病時再吃，甚至送給其他人服用，進而破除「有病醫病，沒病強身」的用藥陋習，才是確保健康之道。

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