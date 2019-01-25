醫病》和時間搶命！「一站式救治」讓腦中風9旬嬤能站能唱

2019-01-25 13:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕前立委葉芳雄的胞姊、90歲林葉阿嬤年初跌倒後左手腳無力，家屬急送中國醫藥大學新竹附設醫院急診，醫療團隊啟動新竹地區唯一「腦中風一站式救治」，縮短檢查時間，確定阿嬤是急性腦梗塞中風，在黃金期3小時內施以「血栓溶解劑」成功搶救，並配合復健和中醫針灸，阿嬤恢復狀況良好可站立，今天回診時還開心吟唱日本歌。

中醫大新竹附醫神經科主任陳睿正說，「無顯影電腦斷層」先檢查病人是否腦中風，再以「灌流檢查」確認腦缺血面積，最後以「血管攝影」確認血管阻塞部位，連續完成3個階段的檢查；傳統做法是完成一個階段檢查後，再由醫師評估是否進行下一個階段。

腦中風病人的治療分秒必爭，「腦中風一站式救治」專門應用於腦梗塞的中風，可較傳統流程節省30分鐘到1小時，這些寶貴的時間對腦中風病人來說非常重要，愈早救治，預後情形愈好、後遺症愈少。

高齡90歲的林葉阿嬤已出院，今早由家人陪同回診。阿嬤耳聰目明，應答自如，還獻唱一首日本歌，感謝醫師和家人的悉心照護。

中醫大新竹附醫神經科醫師黃虹瑜指出，90歲阿嬤平時無中風徵兆，發病當天在家中因左側肢體突然無力而跌倒，送新竹附醫急診，急診團隊立即啟動「綠色通道」（直接送急救室，優先檢查），並與神經科團隊進行「一站式救治」，發現患者右腦血管已有1/3缺血，經確認梗塞位置，立即施打血栓溶解劑，在發病3小時的黃金期內完成治療，阿嬤左腳大約術後10分鐘即可舉起。

陳睿正說，中醫大新竹附醫是目前大新竹地區唯一實施「腦中風一站式救治」的醫療機構，腦中風中心透過跨科別合作，從急診綠色通道、專門門診、健檢篩查門診、復健與中醫針灸，形成一站式診治模式。

陳睿正提醒，腦中風造成國人失能的比例很高，不只影響患者健康也影響家庭。腦梗塞的黃金治療期為3小時，但依據統計，會在3小時內就醫的腦中風病人不到3成，因而影響治療成效；提醒民眾若出現「一手一腳歪無力，兩片嘴唇說不清」的情形，極有可能是腦中風，須迅速就醫。

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