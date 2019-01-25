年菜可以健康吃 台東縣衛生局前進社區實地示範

2019-01-25 13:29

［記者王秀亭／台東報導］農曆春節將至，傳統年菜多是大魚大肉，台東縣衛生局社區營養推廣中心今天前進巴布麓部落文化健康站，讓長輩實地體驗，營養師張惠雯說，掌握「每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜依樣多，豆魚蛋肉一掌心，就能讓年菜健康吃。

傳統年菜油、鹹、甜，民眾大快朵頤時，往往吃下過多蛋白質、油脂，蔬菜攝取量明顯不足，幾天下來營養不均衡，體重跟著上升，台東縣社區營養推廣中心營養師張惠雯表示，烹調方式稍做更動，改以清蒸、川燙與涼拌為主，就能吃得健康少負擔。

為讓縣內高齡長輩體驗健康年菜，台東縣社區營養推廣中心人員走進部落，與巴布麓文化健康站輔導員合作，利用該站歲末聯歡活動，設計十個年菜菜色，並帶著長輩們自己選擇是當飲食比例的餐盤配菜。

近十道菜色中，白糯米飯加入紫糯米更具視覺美觀，烤肉搭配洋蔥、雞肉則以醉雞方式料理、南瓜拌鹹蛋等，少了油炸更健康，蔬果比例要增加，菠菜佐堅果，再加上當季水果及奶酪。

張惠雯提醒，傳統年菜的蔬菜量及奶類攝取明顯不足，建議民眾大啖年菜時，可以再多攝取深綠色的葉菜類，多喝白開水，增加身體代謝，糖果餅乾和家人一起吃，堅果類一天一湯匙即可，其中堅果類熱量最高的核桃仁，吃下13顆等於一碗白飯的熱量，美食下肚不得不謹慎選擇。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/