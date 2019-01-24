登革熱病例連3年10例以下 蘇益仁：盼台南成防疫模範生

2019-01-24 23:06

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市在2015年寫下2萬多病例的登革熱高峰難堪紀錄，但從2016年、17年到18年連續3年本土病例降到10例、0例與1例，防治成果讓國衛院蚊媒中心召集人蘇益仁相當欣慰，期許今年台南市府持續努力、目標把本土病例壓到30例以下，成為台灣甚至是世界的登革熱防治模範生。

不過，今年1月還沒有過完、已確診8例登革熱境外移入病例，其中3例是去年病例；另5例為今年病例。南市登革熱防治中心提醒醫療院所加強有東南亞國家旅遊史的就醫民眾進行登革熱快篩與通報，民眾返國有發燒症狀請立即就醫，不要進入社區，就能把境外病例阻絕於外，不致侵門踏戶。

今年南市衛生局計劃架設基層醫療院所發燒病例通報系統，每天晚間，加入系統的基層診所能把發燒個案通報到衛生局端，即可快速、有效分析出發燒病例分布情形，提早監控預防。

蘇益仁於今下午在南市衛生局召開的年度防疫誓師大會針對2015年的嚴峻登革熱疫情談到，他當年9月參與開會後，1天病例動輒2、300例，令人心驚動魄，後來團隊努力、加上科學防疫、中央、國軍的協助，3週後漸壓下疫情，南市也是全球首個引進大數據資料進行防疫的地方政府。

蘇益仁估計，2015年的嚴重登革熱疫情，讓台南醫療資源與觀光旅遊市場蒙受約5億元損失，因此需從嚴防疫，2015年後連續3年的防疫成果都遠低於他訂定的目標，今晚他實現承諾、要辦桌請基層防疫人員請飯，希望再接再厲達成預期目標，那他捐10萬元請客、創造出5億元的市值，才真的有意義。

蘇益仁與南市長黃偉哲都說，今年才進入1月，已有5例境外登革熱病例，顯示今年防疫工作會很嚴峻，希望全體市民持續配合市府團隊以阻絕境外、全民參與、科學防疫為3大目標，落實登革熱防疫不馬虎！

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