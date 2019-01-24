春節迎客！台南水晶教堂、雙春、雙埤、烏山頭準備好了

2019-01-24 18:09

〔記者楊金城／台南報導〕年假長達9天，台南溪北熱門的觀光風景遊樂區摩拳擦掌迎接遊客來走春，北門雙春濱海遊憩區全新紅樹林木棧道完工，北門水晶教堂推抽抽樂，柳營德元埤和官田葫蘆埤推出2019豬事大吉福雙埤活動，官田烏山頭水庫風景區送紅包袋組，完成集章活動還可兌換精美小禮物。

北門雙春遊憩區的紅樹林迷宮木棧道甫由台南市觀光旅遊局斥資更新，搭配白色的木麻黃枯木與水面交織而成的倒影，彷彿走進忘憂森林，春節期間入住星光帳篷，可獲神秘開春好禮，目前預約住宿已近9成。

北門水晶教堂園區在春節設置小農市集，更推出「新春抽抽樂」，遊客只要到水晶教堂、水晶冰城和洗滌鹽工場掃描官方QRcode即可免費獲得抽獎券，現抽現兌獎，有3個價值10萬元的「神秘大獎」，在洗滌鹽工場並有北門學生手作燈籠創作展。

2019豬事大吉福雙埤活動年初一到年初六，在柳營區德元埤荷蘭村及官田區葫蘆埤生態休閒公園不僅免門票全天開放，春節期間並有豬年主題展，還可欣賞魔術秀、造型氣球及樂器演奏表演，年初一更有限量的小豬撲滿大放送，只要生肖屬豬或姓名有「豬」諧音的都可領獎，活動期間並可免費索取許願豬籤。

春節期間來到官田烏山頭水庫風景區即可獲贈紅包袋組，完成集章活動還可兌換精美小禮物，園區內設有豬年應景大型迎賓飛天豬充氣玩偶及豬年主題裝置藝術與遊客互動，另推出迎春市集迎接遊客。

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