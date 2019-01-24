出生體重就決定了！ 過輕或過重糖尿病風險增2.5倍

2019-01-24 17:02

〔記者林惠琴／台北報導〕出生體重決定糖尿病風險！台大醫院代謝內分泌科主任莊立民研究團隊發現，足月出生的新生兒體重較低、低於2500公克，以及體重較高、高於4000公克，長大後罹患糖尿病的風險，約較新生兒體重正常的族群增加約2.5倍。

莊立民表示，研究團隊從學童尿液的篩檢資料中，聚焦2次檢測均不正常者，再利用出生登錄資料庫對比出生時的體重，共計追蹤約1000人，發現新生兒體重較低、低於2500公克與體重較高、高於4000公克，日後成為糖尿病患者的機會均提高約2.5倍。

莊立民指出，體重較低的新生兒，因為胰島細胞功能可能較衰弱或有不正常的情形，或是家長擔心寶寶過輕反而過度餵養，造成營養過剩，是這類孩子日後罹患糖尿病風險增加的原因；至於體重較高的新生兒，則是由於較容易肥胖，引發胰島素阻抗，進而推升糖尿病風險。

莊立民建議，為了控制嬰兒出生時的體重，女性懷孕時，要注意營養補充與體重控管，避免寶寶出生時有較重或較輕的情形，且孩子出生後，也要為他們做好體重管理，以降低罹患糖尿病風險。

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