醫病》飲料餐餐不離手 糖尿病患「要命」大減糖

2019-01-15 15:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「要命」就要「減糖」！

彰化縣47歲楊姓熟男，家族有糖尿病史，自己也有糖尿病，但長期以來都是血糖藥照吃，但飲料也照喝，還餐餐都要配上含糖飲料，雖然多次因為肺炎進出加護病房，還是照樣飲料不離手，直到呼吸急促，伴隨意識昏迷由救護車送醫急診，這才發現楊男血糖值飆到1939mg/dL，連體重都只有32.7公斤，瘦到連襪子都鬆垮垮的！

彰濱秀傳紀念醫院班廷糖尿病俱樂部暨營養科主任蕭立偉表示，楊男到院時被診斷為敗血症併休克、肺炎併呼吸衰竭、酮酸血症併高血糖高滲透壓症和急性腎衰竭，情況非常危急，因為是集結了許多項致命性病症於一身。

蕭立偉強調，楊男患有糖尿病，但是飲食完全不控制，身高165公分的他，半年內瘦了10多公斤，體重只剩下32.7公斤，連急速暴瘦都沒有病識感，才會到院時的血糖值飆到1939mg/dL，這足足是正常血糖值的10倍。

蕭立偉指出，楊男經過急救後挽回一命，但已四肢癱瘓，原本要送到安養院，最後經過楊男痛下決心，在醫療團隊鼓勵下勤做復健，並戒掉含糖飲料，花了1年半的時間，終於可以自由行走！

蕭立偉強調，楊男因為嚴重的糖尿病併發症差點喪命，可見糖尿病不是不能治療或是控制的，只要飲食均衡、維持理想體重、運動、就可以重拾健康。

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