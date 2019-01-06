擅自停藥 糖尿病婦搞到住院

2019-01-06

文／賴穎萱

73歲的王奶奶因為左腳的糖尿病足感染，加上平時血糖控制不佳，引發敗血性休克而入院，住院期間接受傷口清創與抗生素治療。

當藥師回顧就醫與用藥紀錄時發現，王奶奶原本有固定就診且常規使用口服降血糖藥，已經超過一年沒有繼續回診，於是到病房訪視，關心她為何突然停藥不再就醫。

沒想到王奶奶說：「我原本都有固定看診吃藥，但之前聽到新聞說『降血糖藥』有假藥，我發現那個藥名跟醫師開給我的一樣，覺得很可怕，也很生氣，所以乾脆就不吃了。」

藥師連忙向王奶奶說明，並非藥名相同就一定有問題，有時還須確認藥品的批號和製造廠商，因此當有任何用藥疑慮時，一定要先詢問藥師，不可以自己亂停藥。若是因為停藥不當，導致病情惡化，這樣反而更糟糕。

王奶奶頻頻點頭說道：「哎呀，早知道先打電話問藥師，問清楚狀況再決定，不然也不會搞到要住院。」

用藥有疑慮 應找藥師解惑

民眾往往會在新聞上看到偽藥或劣藥的報導，例如近期的降血壓藥品含致癌物而回收的事件，或是之前的降血脂藥品摻雜偽藥事件，如果您不確定手上的藥品是否有問題，可以先打電話到原本領藥的藥局確認，並且詢問藥師正確的處理方式，也可以回診與醫師討論，千萬不能自行停藥。否則像王奶奶一樣，最終造成疾病控制不好甚至住院，那真的是因小失大了。

（作者為彰化基督教醫院藥學部藥師）

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