醫病》信偏方險失「療機」 馬國會計師求助台醫院保左腳

2019-01-21 17:18

〔記者王俊忠／台南報導〕在馬來西亞頗知名的57歲柯姓會計師患有糖尿病，3個月前左小腿皮膚出現一小片潰瘍，當時忙於工作不以為意，結果傷口快速擴散惡化流膿，馬國專科醫師宣告要截肢。害怕截肢的柯先生開始服用宣稱有療效的保健食品，結果病況持續惡化，患者為求保肢到處求援，透過曾留馬的台灣醫生介紹，找到台灣第1家成立「足部傷口中心」的台南市立安南醫院，如願保住左腳。

安南醫院足部傷口中心心臟血管外科主任陳偉華醫師表示，去年11月底，柯先生飛抵台灣直奔安南醫院，傷口第一時間看起來是左小腿3分之2皮膚潰爛，發出明顯惡臭、有嚴重感染。當下判斷病人除了糖尿病外還有嚴重血管病變，檢查發現不是一般常見的下肢動脈疾病，而是髂靜脈重度狹窄的靜脈回流異常。

足部傷口團隊的血管外科以精準的髂靜脈支架治療柯先生靜脈回流病變，並由團隊裡的整形外科接手積極清創，原本深可見骨的傷口，經細心照料下長肉後開始補皮，目前95%皮膚長好，配合醫師積極復健的柯先生，可望在近期帶著保住的雙腳回到馬國。

陳偉華指出，傷口感染後，必須通過整合新陳代謝科、整形外科、感染科、腎臟科、血管外科的足部傷口照護團隊，才有可能保住危急的患肢。經過完整的血管評估及治療，傷口癒合的機率能提高7成，這也是柯先生能保住左腳的關鍵因素。

陳偉華表示，糖尿病患一旦出現足部傷口，必須提高警覺。因為截肢後的糖尿病患者活動力下降，一半的病人在2年內可能會因其他心血管疾病死亡。糖尿病足有傷口的患者，如果傷口超過1個月未癒合，傷口感染機率大增，也是造成截肢的重大因素。

柯先生因誤信偏方拖延病情，合併傷口感染需要大片清創，所幸住院1個多月成功保肢，陳醫師提醒全國糖尿病患者，如果腳趾或下肢其他部位潰瘍，一定要儘早就醫，求診於有血管病變診治經驗的血管外科或是足部傷口照護團隊。

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