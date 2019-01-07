醫病》糖尿病患日滑手機3小時 視網膜病變增5倍

2019-01-07 18:34

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台日學界跨國研究發現，每天滑手機2至3個小時，糖尿病患發生眼部視網膜病變的比例，是健康人的5倍，嚴重者恐失明。醫師指出，糖尿病患抵抗力差，視網膜細胞更易遭藍光傷害，使用手機等3C產品，必須控制螢幕亮度，最好加貼防藍光手機螢幕保護貼，阻止藍光對眼睛傷害。

輔英科大附設醫院眼科教授洪啟庭與日本防衛醫科大學教授竹內大，3年前展開該項跨國性研究，選用100名受測者（台日且男女各半），年齡平均40歲，其職業是上班族，受測者使用電腦長時間做文書工作，下班後使用2至3小時的智慧型手機，其中50人為糖尿病患。研究結果已刊登於最新一期「日本光學雜誌」。

洪啟庭表示，研究顯示糖尿病患組所有病人均出現不同的眼底變化，包含了出血點大小、數目甚至面積的增加，棉絮斑也增加，甚至出現纖維組織的增長，80％的病人自述視力好像變差，飛蚊症現象增加。

健康組有20％的病人出現出血點與棉絮斑，8成病人自述有飛蚊症，值得注意的是，不論是糖尿病患組或健康組，全部受測者都有乾眼症引發的眼睛乾澀。

洪啟庭指出，一般人尤其是糖尿病患者在使用智慧型手機，在螢幕照光度500Lux藍光下暴露8小時後3年，就可能有視網膜的血管與微血管的增加、與出血面積的擴大，甚至有玻璃體出血、視網膜剝離、新生血管性青光眼，嚴重的話會失明。

他說，即使調成較常用的照明度250Lux時，由細胞學實驗發現，視網膜依然會分泌血管生成因子，致使新生血管長出，但此新生血管極為脆弱，很容易破裂而大出血。

他建議，盡量縮短智慧型手機時間，使用合格的淡黃或淡橘色抗藍光的螢幕保護貼和淡黃色的人工水晶體，藉以阻擋藍光，避免眼內新生血管的出生與雜生，減少後續衍生的併發症或失明。

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