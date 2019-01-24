春節連假到宜蘭 搭客運便宜又快速

2019-01-24 16:23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕為疏運春節返鄉及出遊人潮，公路總局祭出國道客運票價及轉乘優惠，14家客運業者、86條國道路線平均優惠額度可達85折，另，連假期間，國五國道客運尖峰時段每3至5分鐘一班車，候車時間不超過20分鐘；公路總局指出，連假期間國五路肩開放大客車，搭乘客運可省下30分鐘以上時間。

春節連假從2月2日至2月10日，公路總局第四區養護工程處預估南下車潮將集中在2日至4日；收假車潮則會從2月7日湧現，預估蘇花改、蘇花公路、礁溪北上及國道五號，會出現壅塞情形。

為提高民眾轉乘大眾交通工具意願，公路總局與客運業者合作，祭出轉乘優惠措施，14家客運業者、86條國道平均優惠額度可達85折；另全台40條台灣好行路線，使用電子票證享半價優惠。

宜蘭監理站長陳鴻達指出，配合客運輸運，連假期間台北往返宜蘭班車，尖峰時間每3至5分鐘就有一班車，候車時間不超過20分鐘，並開放大客車行駛路肩，若民眾搭乘客運，至少能節省30分鐘以上時間。

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