新竹漁港區環境改善啟用 漁民爭作業區優先路權

2019-01-24 15:30

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府今天在新竹漁港舉行「漁港作業區周邊環境改善工程」啟用典禮，整理過的漁港，不僅道路景觀變美，更針對新港路、新港一、二、三、四路及排水系統進行優化改善，不過，漁民也在現場表達漁民作業區的路權優先權，市長林智堅允諾會由交通處、產發處和警察局共謀解決方案，以漁民作業優先通行為主。

新竹漁港1991年啟用後，27年來都未整理修繕，因海水不斷沖刷，造成港邊碼頭填料掏空，更出現道路不均勻沉陷問題，也因沒有排水系統，每次下大雨，港區就淹水，碼頭區道路出現嚴重下沉與破損，影響漁民朋友進出。

市長林智堅說，市府此次投入1.5億元經費，改善新港路、新港一、二、三、四路的道路路面與排水系統和碼頭沉陷問題，重新形塑新港路沿路景觀；並縮減新港路路幅，規劃漁民專用動線，兼顧實用與道路美化。

林智堅說，新竹漁人碼頭已煥然一新，每到假日就吸引很多年輕父母前往，更有許多外地觀光客慕名前來，他也強調，沿線栽種的防風林，樹木長大後能遮陽擋風。

不過，有漁民也在啟用典禮上表達漁民作業區出入動線的優先路權，認為漁民作業區是供漁民加油及放冰塊之用，但市府卻要做人行道，恐限縮漁民作業空間，加上可能有外車停放，呼籲市府重視漁民進出權益。

對此，市府產發處強調，目前會優先以漁民作業方便為主，禁止其他車輛進入漁民作業區停放，會與交通處及警察局研商可行方案，包括以漁民證做為通行依據，或駕設柵欄，至於人行步道也會與設計師再研究，會以漁民作業方便為主。

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