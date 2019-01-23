醫病》過年前多「網球肘」病號 震波安心過年

2019-01-23 23:11

［記者黃旭磊／高雄報導］年關近，民眾掃除施力不當易扭傷手肘，使用震波治療搭配復健動作，不必擔心年假痠痛。

距離過年不到2週，骨科、復健科收治多名筋肉扭、拉傷病患，多因重複掃地、搬重導致，其中1名主婦患者打掃透天厝樓地板，右手肘外側疼痛，經活力得中山脊椎外科醫院震波治療，搭配在家做2招牽拉運動，預計過年前痊癒。

活力得中山脊椎外科醫院長楊椒喬說，手肘外髁發炎俗稱「網球肘」，年前患者增加2-3成，震波治療放鬆肌肉組織、修復軟組織並增加血流供應，施做一次就能明顯改善，若症狀嚴重，間隔2周後進行第2次震波，鎮痛效果可達7-8成。

「網球肘」起因網球選手揮拍過度扭曲手肘，拉損外髁筋肉，貨運人員、工廠作業員、廚師及家庭主婦也易發生。

物理治療後，物理治療師王俊介指導2招復健動作，每回做15-20下，一天1-3回加快復原速度。

王俊介說，第一招手肘伸肌群牽拉運動，手肘伸直，對側手協助將手腕向下壓，在可忍痛範圍停留10秒。第二招手肘伸肌群肌力訓練運動，手肘伸直，手腕向上抬升，可使用寶特瓶或啞鈴增加重量。

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