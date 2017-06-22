跆拳選手賽前傷蹠骨 神經增生療法助完賽

2017-06-22 14:45

〔記者何宗翰／台中報導〕15歲謝姓跆拳道選手，在校練習時左腳踢傷，造成腳趾瘀青無法彎曲，就連走路都會痛。忍痛一週才就醫，醫生診斷為左腳第2趾蹠骨受傷，且有嚴重急性發炎，建議以「神經增生療法」精準注射低濃度葡萄糖於患部，經二次治療有效緩解疼痛，得以順利參加比賽，拿下台中市跆拳道議長盃第3名。

「這個比賽對我非常重要，是國中跆拳道生涯最重要的一次比賽！」長安醫院復健科醫師王偉全表示，謝同學看診時說了上述的話，當時距離跆拳道比賽只剩一周，通常都會建議選手休息不要參加比賽，但他瞭解放棄比賽對謝同學是很大的挫折，審慎評估後決定神經增生療法，希望傷勢可以即時緩解。

王偉全說，神經增生療法主要針對神經發炎、神經痛的部分做治療，特別適合急性期，例如突然閃到腰、剛扭傷挫傷、網球肘、媽媽手、腕隧道症候群、脊椎骨刺、退化性關節炎等，先用超音波檢查看神經發炎的情形，再精準將低濃度葡萄糖打到受傷發炎的神經。

王偉全解釋，傳統增生療法是打在肌鍵韌帶上，會促進發炎反應讓它重新修復，打完會比較痛，且不適合用在急性期，但神經增生療法剛好相反，因為是低濃度葡萄糖，會讓神經發炎反應降低，變得比較不疼痛。

透過高階骨骼肌肉超音波檢查，發現謝同學左腳第2趾蹠骨受傷，當天注射完疼痛已改善7、8成，行走也較不痛了，賽前3天回診確認復原情形，並進行第2次增生療法，當時評估神經發炎情況好很多，可以如期參加比賽，最後果然拿下好成績。