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電療復健越強越好？ 物理治療師這樣說...

2017-06-16  21:06

〔記者陳建志／台中報導〕許多民眾因中風、運動傷害，自行在家或到醫院接受電療復健，部分民眾因想快點復原，認為電療「時間越久、強度越強較快好」，物理治療師提醒，電療儀器主要目的是止痛、刺激血流量，每次治療時間約15至20分鐘就好，太久、太強反可能出現皮膚灼傷、肌肉受傷的反效果，讓復健做白工。

亞大醫院物理治療師劉綱瀅表示，民眾因中風、神經受損、運動傷害或姿勢不當出現酸痛，除了到醫院接受電療復健，不少人也會自行購買電療器材在家使用，許多民眾誤認「電越久效果越好」，甚至在復健中心治療時，會自行調高強度，但其實使用時間過久，除中風等感覺較差民眾可能出現紅腫、起水泡的灼傷狀況，肌肉也會因持續刺激沒放鬆而出現肌肉受傷的反效果。

劉綱瀅指出，復健科的電療儀器主要有「低頻電刺激」和「中頻干擾波」，其主要目的是藉由刺激達到止痛，並增加血流量將不好的物質帶走，縮短復原的時間。

劉綱瀅說，治療師會依據患者狀況決定電流強度，若過強不但肌肉會因收縮過度更酸痛，也會讓神經產生適應性，讓止痛效果打折，建議民眾每次使用只要15至20分鐘就好，強度則是有感覺即可，才能安全、有效治療酸痛。

劉綱瀅並提醒，並非人人都可接受電療，包括懷孕、體內植有心律調節器、癲癇、感覺缺失、癌症等患者，都需先告知物理治療師後，再尋求最適合的復健治療方式。

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  • 許多民眾接受電療認為「強度越強好越快」，亞大醫院物理治療師劉綱瀅提醒，過久、太強恐造成皮膚灼傷、肌肉受傷。（記者陳建志攝）

    許多民眾接受電療認為「強度越強好越快」，亞大醫院物理治療師劉綱瀅提醒，過久、太強恐造成皮膚灼傷、肌肉受傷。（記者陳建志攝）

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