新知》苗縣首台聚焦式震波機 慢性筋骨疼痛bye-bye

2017-09-13 16:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕現代人因工作型態及生活習慣，容易出現各種慢性筋骨疼痛問題，讓患者相當困擾，為幫助民眾遠離此問題；苗栗縣公館診所引進苗栗縣第一台「聚焦式震波機」，透過「聚焦式震波」的非侵入性、不需打針吃藥的治療方式，協助民眾解除疼痛問題，獲得良好生活品質。

公館診所復健科醫師黃維正表示，門診常見的慢性筋骨疼痛問題包括，旋轉肌鈣化性肌腱炎、網球肘、足底肌膜炎等。這些患者大多有共同的特徵，例如：長期從事高重複性或是粗重的工作。

黃維正說，雖然病患常接受消炎藥物治療、類固醇注射治療、復健治療等，卻無法徹底解決疼痛問題，原因是這些慢性筋骨疼痛已經脫離急性發炎期，而進入慢性發炎期，組織無法經由自身的修復機制做修復。

黃維正表示，「聚焦式震波」能促進因過度使用而慢性發炎的組織重新修復再生，屬於非侵入性、不需打針吃藥的治療方式；日前一位患者因肩膀疼痛來就醫，x光檢查發現其肩膀部位有明顯的鈣化點，為肩部旋轉肌鈣化性肌腱炎，經數次震波治療後，患者不僅肩膀疼痛狀況改善許多，X光檢查追蹤更發現原本肩膀部位的鈣化點也已消失。

由於震波治療是促進因慢性發炎的組織重新修復再生，因此疼痛改善是漸進的，多數患者約一週後才會感受到疼痛改善；黃維正建議，治療後的數週內應避免劇烈運動、調整日常習慣動作、適當休息、並配合醫師進行適當的復健治療，才能讓治療效果好好發揮。