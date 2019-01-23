全台最大規模人肉點鈔！300人清點1.3億數到手軟

2019-01-23 09:47

〔記者湯世名／彰化報導〕全台最大規模點鈔！邁入第22年的彰化市農曆年敬老禮金今天發放，今年共有2萬2257名70歲以上長者受惠，金額高達1億3354餘萬元，市公所動員300多人齊聚清點，桌上擺滿一綑綑的千元大鈔，每個紅包袋都塞入6000元敬老金，銀行還出動點鈔機，再由150名人次警力護鈔，送到每個長輩手中，數鈔的志工說：「彰化市的老人好幸福！」

今年發放總金額1億3354萬餘元，發放人數較去年整整多出多1245人，全市共73個里當中，以南瑤里859名70歲以上長者最多，共將發放515萬4000元，南瑤里也連續蟬連22年發放金額最多的里。

今天上午8時300多名志工與市公所員工齊聚介壽生活藝文館，總金額1億3354餘萬元的一綑綑千元大鈔堆在桌上，大家分工合作，有人負責點鈔，有人把6000元塞入紅包袋中，層層把關，就怕有疏漏，有志工就說，這大概是全台灣最大規模的點鈔，市長林世賢也到場一起清點鈔票，現場熱鬧萬分，各里清點無誤後，再由彰化警分局員警全程護鈔到各里指定地點發放。

大同里今年除了市公所的敬老金之外，里長王進福自己還自掏腰包加碼1000元，該里共有300多名長輩各可領到7000元，堪稱是全市最幸福的里。王進福說，他已連續15年自掏腰包加碼1000元禮金，都是在重陽節或農曆年前發放，至今共自掏腰包發放450萬元。

林世賢說，市公所的農曆年敬老禮金應該是全台最大筆的禮金，長者不僅是「活的愈久、領的愈多」，發放春節敬老禮金，更是彰化市推展的社會福利項目之一，市公所財政雖非充裕，但仍節省其他開支，只為做好社會福利，讓彰化市成為充滿溫暖的新城市。

彰化市公所今天在各里辦公處或另指定地點，發放春節敬老禮金，凡年滿70歲、在彰化市設籍6年以上的長者，且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老禮金6000元及長壽麵線一份。

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