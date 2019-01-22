「直播天王」又來了！連千毅：這次要賣直升機

2019-01-22 23:47

〔記者張忠義／高雄報導〕「直播拍賣天王」連千毅宣布，1月27日將在臉書直播「0元起標」拍賣直升機！

連千毅日前在臉書直播拍賣市價3000萬元的勞斯萊斯「幻影」，吸引65萬人同時在線觀看，號稱創下國內直播拍賣史單項商品最高價紀錄。他介紹這次要拍賣的美國羅賓遜直升機公司生產的R-22直升機，單發雙座，飛行高度可達1萬4000呎，最大續航力達480公里，在許多航空展可見到，也是首度登上臉書直播拍賣。

連千毅說，過去觀賞已故空拍大師齊柏林導演的「看見台灣」，被齊導呈現的台灣美景與地貌深深感動，這次在臉書直播拍賣直升機，也決定捐出拍賣部份所得給「看見‧齊柏林」基金會及其他公益弱勢團體，盼能貢獻一點心力，協助基金會尋找下一個齊柏林。

被網友稱作「任哥」的連千毅直播拍賣時總是在鏡頭前堆起大疊鈔票，經常加碼送現金及名牌精品，還分享人生哲理，過去曾拍賣奧迪R8、瑪莎拉蒂等千萬超跑，以及勞斯萊斯車王「幻影」引爆話題。

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