小心「熊」出沒！ 台南年貨大街新亮點

2019-01-22 17:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆春節將至，由台南市政府經濟發展局主辦的年貨大街活動，於本月26日開賣，各式攤商共165家，歷來之最，特別的是，高達9米的巨型泰迪熊，以及系列造型布偶等，也首度駐場展示，以可愛的新亮點，為熱鬧氛圍增添童趣。

活動今年已邁入第8屆，一樣在新化的中正路老街區舉行，公所全力籌辦，包含美食、南北貨、特色攤車，還有應景的年節伴手禮…等，琳瑯滿目。

經發局今天在新化武德殿前舉辦造勢活動，市長黃偉哲代言，他強調年貨大街活動相當成功，已是台南農曆春節前的重要盛事，這次結合泰迪熊，創造活動新亮點，希望能再匯聚人潮、提振買氣，促進地方經濟發展。

參與造勢活動的攤商，也以走秀方式展示自家的應景年貨，如香腸、臘肉、鴨賞、獅子頭、醉雞捲、花生糖、養生香菇、義式披薩，還有地瓜系列加工產品。

26日活動開賣時，老街區的大目降廣場草坪，會有巨型的充氣泰迪熊，隔天的揭幕典禮，舞台上則有如一般人高的布偶泰迪熊，以各國服飾造型亮相，精彩可期。

新化區長吳金喜指出，年貨大街的招商，都採公開募集優良業者的方式，嚴選產生，並通過衛生局的稽查，避免食安疑慮，讓民眾買得安心，本週六開賣後，活動持續至下個月2日，為期8天。

新化在地的葉陶楊坊人文餐廳，還有賴記花生糖等，連續8屆都入選年貨大街攤商，而由台南老字號丹比轉型的康鼎食品公司則首度參加，展售應景的蘿蔔糕、古早味肉餅，以及傳統包子、西式甜點等。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/