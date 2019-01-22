醫病》粗工坐骨神經痛 疑因針灸引發少見「脊柱旁感染」

2019-01-22 12:40

〔記者歐素美／台中報導〕54歲李姓男子因擔任粗工，飽受背痛及坐骨神經痛之苦，以往只要好好休息或接受中醫針灸或拔罐就可改善，近日疼痛加劇，甚至無法挺直腰桿、寸步難行，至大甲李綜合醫院神經外科就醫，不肯遵照醫囑住院檢查，當天返家後晚上即痛到掛急診，經檢查發現神經壓迫及發炎現象，醫師擔心引發敗血症緊急開刀，發現為少見的「脊柱旁感染」，懷疑是針灸造成感染導致。

大甲李綜合醫院院長張廸生也是神經外科主治醫師，他表示，李男經核磁共振等檢查，發現血糖、白血球及發炎指數偏高，第4、5節腰椎椎間高度變窄突出併有神經壓迫，並出現黃膽現象，因使用強效抗生素止痛仍無效，擔心引發敗血症，建議患者開刀治療。

經開刀後，果然在李男的第4、5腰椎左邊脊柱旁發現膿瘍，且有感染合併漸進性敗血症，經施以後位腰椎微創減壓術及膿瘍清創，再做骨內固定及骨融合手術，術後李姓患者的白血球、發炎指數、疼痛指數都下降，出院前肝功能及血糖值也都恢復正常，住院10天即出院。

張迪生表示，脊柱旁感染好發部位在椎間盤、椎間盤旁的骨頭結構、椎間盤內硬膜上的空間及周邊軟組織，盛行率在骨頭肌肉骨髓炎中約佔4%，常見的可能危險因子包括泌尿道感染、腰椎術後及軟組織感染，還有上呼吸道感染、糖尿病及藥物成癮者等。

患者通常會出現局部脊椎疼痛、局部肌肉收縮、反覆發燒、發炎指數及白球血值上升等情形。通常會先以抗生素治療，若疼痛指數沒有改善且運動功能變差，則會建議開刀手術治療，尤以洗腎患者因經常扎針容易引發軟組織感染，為高危險群，李男並未洗腎，懷疑因針灸導致感染。

張廸生建議民眾若長期背痛或坐骨神經痛，並出現發燒等症狀應立即就醫，以免因耽誤病情引發敗血症危及性命。

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