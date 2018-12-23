92歲嬤彎腰痛8個月 竟是胸椎骨折

2018-12-23

記者蘇孟娟／台中報導

92歲阿嬤日前彎腰後一度腳痛不良於行達8個月，甚至痛到無法下床，檢查發現竟是胸椎骨折。台中榮總骨科部主任李政鴻指出，阿嬤因為骨質疏鬆骨品質變差所致，手術後加服藥治療骨鬆，已順利恢復行動力，未來仍要注意提升骨密度，降低骨折的再發生率。

92歲的楊阿嬤長期深受背痛困擾，某次彎腰後連腳都不時疼痛，跑遍6家醫院多稱她是老人退化毛病，只開止痛藥給她吃。

阿嬤痛了8個月後，因痛得無法下床，到台中榮總診療，赫然檢查出第12節胸椎骨折並壓迫神經，以致不良於行。

李政鴻說，替阿嬤進行微創手術加鋼釘，再配合造骨促進劑治療，阿嬤已不需枴杖也能順利行走，更擺脫背痛老毛病，直說再造第二人生。

微創術加鋼釘並服藥治骨鬆

87歲的張奶奶曾因不慎跌倒造成髖關節骨折，經手術更換髖關節後，仍不時腰痠背痛，也痛到無法起身，經藥物治療改善骨鬆情況，也擺痛腰痠背痛煩惱。

停經後5-7年 應測骨密度

李政鴻指出，女性停經後約5到7年，近20%會出現骨質疏鬆症，嚴重者往往打個噴嚏或彎個腰就骨折。

中榮神經醫學中心科主任李旭東另指出，很多年長者忽略骨質疏鬆的危機，往往一跌倒就骨折，根據衛福部資料顯示，年長者發生髖骨骨折後，50%無法恢復行走能力，約20%在6個月內死亡。

因骨鬆症狀難以察覺，患者往往在跌倒造成骨折後才前往就醫，李旭東指出，但很多骨鬆骨折患者只注意骨折治療，忽略骨鬆也要治療，骨質疏鬆就像建築物的建材不佳，骨折像是建築物倒塌，若建物重建但建材未改，仍有再倒塌的風險。

李政鴻與李旭東均指出，骨鬆骨折患者除了手術治療外，還須配合骨鬆治療藥物，才能降低再度骨折的風險；李政鴻建議養成運動習慣，老人可以多走平路，多攝取牛奶、乳製品、綠色蔬菜等含鈣食物、曬太陽等，有助保養骨品質，另婦女停經後5到7年應檢測骨密度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/