背痛竟在手臂注射「嘉明的味道」1年半 男子下場超慘...

2019-01-17 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭一名醫師杜恩（Lisa Dunne）近日在愛爾蘭醫學刊物（Irish Medical Journal）上分享治療過的一起特殊案例。一名33歲男子疑下背部疼痛輕信偏方，竟將「嘉明的味道」注射至手臂，並持續了1年半，結果患部腫漲發紅，還染上蜂窩性組織炎。

綜合媒體報導，該名來自都柏林的患者飽受慢性背痛之苦，他稱日前扛起鋼製重物後，疼痛情況更嚴重，不得已只好求助專業人士。醫師檢查發現，他的右前臂疑出現紅色皮疹、腫脹症狀，一問之下才曉得，他把噴出的精液注入體內，且時間長達1年以上，還認為此一治療背痛的方式「創新」。

報導指出，不僅如此，男子詭異、危險行徑導致他的右臂感染蜂窩性組織炎。文中提到，該男透露他網購皮下注射針，每月都要注射精液、已持續18個月。不過想當然耳，下背疼痛狀況並未改善，但短暫住院接受治療後已獲得緩解。

報導提到，杜恩醫師表示這應該是首起「精液注射用於醫療方面」案例，並指過去從未有過類似實驗，測試將精液注入人體血管或肌肉後有何影響，她認為個案的一些經驗，也許可以應用在更廣的範圍，並提醒大家未獲臨床研究證實的醫學實驗，可能會潛藏的風險。

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