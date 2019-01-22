台北燈節踩街遊行預告：迪士尼、OPEN小將通通來了

2019-01-22 12:11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北燈節將於2月16日至24日，為期9天在西門町登場，最熱鬧的踩街遊行以往安排在周六、燈節閉幕前一天，但2月23日週六必須補班，因此今年燈節遊行安排在2月24日，米奇等東京迪士尼明星、統一超商吉祥物的OPEN小將等，都將加入遊行成為今年燈節最大賣點。

東京迪士尼日前在其官方網站釋出參加台北燈節遊行的消息，備受眾多迪士尼粉絲期待。網站文章指出，米奇等迪士尼明星將攜手參加在台北市舉辦的「2019台北燈節」，與大家分享東京迪士尼度假區歡慶開園 35 週年的喜悅。踩街嘉年華活動的遊行隊伍中還會有當地的小朋友一同共襄盛舉，希望藉此表達 35 週年的感謝之意，並將幸福滿盈的迪士尼夢想傳遞給台灣朋友。

北市觀光傳播局副局長陳譽馨今日證實，今年燈節踩街遊行在2月24日下午3點至5點，從中華路一段的開封街口到貴陽街口，參加隊伍包括日本東京迪士尼、OPEN小將等，詳細表演團體還在規劃，迪士尼主題花車也會擺在燈節。

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