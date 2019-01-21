長23.4米！台中最長溜滑梯在太平 1/23啟用

2019-01-21 20:58

〔記者陳建志／台中報導〕台中最長的磨石子溜滑梯原本由長度22公尺的大雅中科公園溜滑梯保持紀錄，太平區公所為了讓大小朋友可以開心玩溜滑梯，在九二一地震公園打造長度達23.4公尺，坡度為24度的「幸福道」溜滑梯，一舉成為全台中最長的磨石子溜滑梯，近日已通過驗收，將在本月23日正式啟用，預料將吸引眾多大小朋友來體驗。

溜滑梯幾乎是所有人兒時的共同記憶，太平區長陳小菲為了打造適合親子遊玩的環境，利用九二一地震公園的土坡，打造一座超長的磨石子溜滑梯，長度達20米的溜滑梯，原本去年11初就要啟用，沒想到驗收時發現，溜滑梯的坡度達26到31度，與原設計的24.6到25.2度不符，因坡度太陡滑下時速度太快，加上緩衝空間不足有安全疑慮，無法通過驗收，廠商最後認賠打掉重做。

重新施做的磨石子溜滑梯，在降低坡度，並拉長底部的緩衝道後，讓長度從20公尺增加為23.4公尺，一舉超越大雅中科公園長度達22米的溜滑梯，成為台中最長的磨石子溜滑梯。

太平公所公用課長丁智河表示，九二一地震公園溜滑梯長度達23.4公尺，高度為7公尺，其中滑道長17.6公尺，底部的緩衝道則為5.8公尺，經實際測試，體重5、60公斤的成人滑下時，約在緩衝道的中段就靜止，就算體重近百公斤的成人，經測試也可在緩衝道盡頭時靜止，本月10日驗收時，特別聘請CNS（國家標準）認證人員到場參加驗收，順利通過驗收，因底部還有鋪設軟墊，強調成人、小朋友使用安全都沒問題。

丁智河表示，這座溜滑梯命名為「幸福道」，將在23日正式啟用，歡迎大家來體驗，但因溜滑梯滑道長，適合6歲以上的民眾使用，每道溜滑梯每次也僅限1人使用，小朋友使用時旁邊也要有大人陪同，有高血壓、心臟病的民眾則勿使用，為了安全請大家務必配合。

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