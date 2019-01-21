春節燈會禁挖馬路嗎？自來水戶沒水陳情

2019-01-21 22:59

〔記者葉永騫／屏東報導〕春節及台灣燈會即將到來，縣府下令禁止各單位再挖馬路，連自來水、台電裝設管線也停止，有住戶因為無水可用向自來水公司申請接管，卻得等3個月，讓住戶覺得不可思議，屏東市公所表示，全面禁挖馬路到3月3日截止，這個特殊案例因有急迫性將請示縣府能否同意施工。

住在屏東市田中四橫巷的江姓民眾以往飲用地下水，去年11月與鄰居交惡，共用的地下水管被停用，江家一家4口面臨無水可用的窘境，於是在上個月向自來水公司申請自來水接管，沒想到接到自來水公司答覆為從去年12月起到今年的3月3日禁挖管線，屏東市公所不同意路權，所以無法開挖接管。

屏東市公所主任祕書李英宗表示，縣府下令從12月起禁止管線單位再挖管線，期間到明年的3月3日止，因此自來水、台電等各相關單位皆停止施工，由於江姓民眾已全家無水可用，算是特例，因此市公所將向縣府請示，希望以個案處理，同意自來水接管工程，讓江家在春節時也有水使用。

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