胖老外逼擦屁股 長榮航：考慮拒載、協助空服員提告

2019-01-21 19:39

〔記者陳宜加／台北報導〕胖老外逼空服員脫內褲、幫擦屁股，導致空服員身心受創，當事人今天出面還原事發經過，數度哽咽。長榮稍早正式回應，過去空服員拒絕提供協助，未曾責罰，並強調旅客不可以恣意提出無理要求，若這次空服員要提告，也會支持及協助；未來將加強宣導，空服員可以拒絕無理要求。

長榮表示，經過調查，該旅客過往搭乘長榮20次航班時均無異常，也並未提出特殊需求，直到去年搭機時首次因健康因素要求空服員協助如廁，當時空服員明確拒絕，該旅客最後自行商請其他旅客協助，且長榮當時對於拒絕協助的空服員並未有任何責難或懲處。

去年搭機後直至這次事前，該旅客皆未再搭乘長榮航班。長榮指出，這次該旅客從北美搭機經桃園機場轉機至東南亞，航程中曾三度如廁請求協助，兩次在飛行中、一次在降落後，雖然長榮規範機組員毋須提供旅客如廁、餵食、醫療服務等特殊照護，當班機機組員基於服務的初心，第一次由空服員協助如廁，第二次則由男性巡航機長協助。該旅客於當日轉機前往東南亞前，亦由兩位男性航勤同仁協助如廁等事宜。

長榮表示，對該航班巡航機長、空服員與地勤同仁願意協助旅客，表示肯定與誠摯感謝，對於過程中所受的委屈，長榮也感同身受，鄭重表達支持與慰問。惟長榮航空亦須強調，此絕非代表旅客可以恣意提出無理要求。空勤組員並無協助如廁的義務，甚為明確。

長榮也說，基於保護機組員並兼顧人道立場，將會進一步瞭解該旅客的狀況，並正與美國律師研擬因應措施，諸如依法令拒載、要求陪同者、或出具適航證明等方案，以維護機組員、其他旅客權益與客艙秩序。

長榮表示，空服員過去遇到類似事件，直接依公司規範拒絕旅客，從未責罰空服員，未來也不會，對於這次事件，如果空服員要提告，也會支持及協助。同時也將對空服員加強宣導，如果旅客提出無理、過分的要求，空服員可運用機內異常旅客處理程序，以口頭溝通勸戒、書面警告、報請航警等流程，予以拒絕。

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