合歡山降初雪 遊客超興奮

2019-01-21 13:33

〔記者佟振國／南投報導〕強烈大陸冷氣團影響，合歡山昨晚至今天持續降雨，水氣足夠，氣溫仍未降到0度，今天中午則是出現雨夾霰，下午1時許則是雪夾霰，讓上山等合歡山初雪的「追雪族」相當興奮，只要水氣保持，氣溫再降，遊客也期盼合歡山持續降雪。

受暖冬影響，玉山、合歡山初雪均告大遲到，這波強烈大陸冷氣團發威，水氣加低溫，玉山先在上午10許降下今年初雪，合歡山則從昨晚起就持續降雨，但溫度就是降不下來，昆陽、武嶺、合歡山頂的溫度都在攝氏2度左右徘徊，不少遊客早已耐不住性子，陸續號召同好上山等雪。

中午左右，雨中的合歡山武嶺則是降下冰霰，讓許多現場遊客高呼「下雪了！」，但也有人說這應該是冰霰，臉書社團「合歡山玩雪團」也有團員直播合歡山的狀況，認為只要水氣持續保持，溫度再往下降，就應該會下雪了，果真在下午1時許，合歡山莊至武嶺一帶開始飄雪，也有人認為是雪夾霰，但合歡山遲到的初雪總算是報到了！

合歡山的初雪往年通常在12月左右報到，這次受暖冬影響，已到1月下旬才降初雪，也讓不少追雪遊客引頸期盼，希望這波強烈大陸冷氣團能讓合歡山白頭。

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