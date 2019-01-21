台中花博花舞館婚禮展將屆 年節花卉大賽接續登場

2019-01-21 10:01

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博后里馬場園區「花舞館」，外觀以花朵概念為發想，館內展覽也以花卉為主題。台中市政府建設局表示，目前花舞館競賽廳正推出「婚禮會場佈置大賽」，營造浪漫的婚禮氛圍，展期至27日；2月1至17日將接續推出濃厚春節氣氛的「年節花卉設計大賽」，歡迎踴躍前往欣賞。

建設局指出，花舞館空間規劃包含A館「競賽廳」、B館「蘭花廳」，以及藝文表演的花舞台、歐陸小食集及紀念品販賣部等區域。A館建築外觀打造沉穩色澤及花瓣般變化的金色格柵外牆，彷彿花朵盛開，入夜後室內燈光通過格柵隱隱透出，有如夜空星辰；B館建築外觀則以輕巧的白色外牆格柵呈現簡潔面貌，夜間燈光透過格柵遮掩混合出素雅的光線，點綴不同層次的建物風格，呈現出與白天截然不同的風格樣貌。

花舞館除外觀設計優雅，同時考量無障礙通行、節能減碳、生物多樣性、複層植栽景觀美學等，日前榮獲有「工程界奧斯卡獎」之稱的公共工程金質獎肯定。

建設局表示，競賽廳正進行「婚禮會場佈置大賽」，邀集各路好手發揮創意與巧思，以鮮花佈置出浪漫的婚禮會場，展期至27日，想參觀的民眾請把握時間。婚禮會場佈置大賽結束後，將於2月1至17日推出具有濃厚過年氣氛的「年節花卉設計大賽」，以年節應景的花卉植物，呈現年節團圓、除舊、花卉吉祥祝福的氛圍。

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