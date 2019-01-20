夾娃娃機擺中國「梅干扣肉飯」、「家常豆腐飯」 台主遭罰

〔記者陳心瑜／新北報導〕民眾發現淡水新民街一處夾娃娃機台竟擺設中國製即食食品，新北市非洲豬瘟災害應變中心獲報前往稽查，發現機台擺設「梅干扣肉飯」、「家常豆腐飯」、「火鍋米飯」、「紅燒牛肉飯」、「羊肉湯火鍋」五樣含有肉品的中國食品，其中梅干扣肉飯、家常豆腐飯兩種商品均含豬肉成分，防疫人員當場沒入這批食品，並由防檢局基隆分局帶回銷毀，將依違反動物傳染病防治條例裁處5至100萬罰鍰；若查獲該產品未取得輸入許可證公開陳列販賣，將依食品安全衛生管理法第30條規定，裁處3萬至300萬罰鍰。
張姓業主坦言，這批中國製食品於去年5至6月間透過蝦皮拍賣場向「三全商行」網購，因為吃不完，才擺放到機台販賣，強調目前都沒有人成功夾取，並未流入市面。
新北市非洲豬瘟災害應變中心表示，在非洲豬瘟疫情嚴峻，風聲鶴唳時期，淡水街上一夾娃娃機台內竟出現中國大陸製食品供民眾投幣夾取，防疫人員現場查獲機台內擺設「梅干扣肉飯」、「家常豆腐飯」、「火鍋米飯」、「紅燒牛肉飯」、「羊肉湯火鍋」5樣商品，其中「梅干扣肉飯」、「家常豆腐飯」2種商品均含豬肉成分。防疫人員當場沒入這批食品，並由防檢局基隆分局帶回銷毀。
新北市非洲豬瘟災害應變中心指出，近年夾娃娃機店林立，提醒機台業主絕不可放置中國肉製食品供民眾夾取，違反者除涉嫌食品衛生安全管理法、動物傳染病條例，也將對養豬產業造成巨大影響，民眾發現疫區輸入肉製品，可通報1999，非洲豬瘟防疫人人有責，大家共同維護防疫安全，才能確保台灣養豬產業永續。
新北市非洲豬瘟災害應變中心表示，張姓業主已涉及動物傳染病條例第34條輸入檢疫規定，後續將由防檢局進行後續處置。為追查肉品來源，災害應變中心已請衛生局持續針對肉品工廠、餐廳、市場、超商、量販店、選物販賣機等通路，加強查核豬肉來源與標示之符合性。衛生局呼籲，如查獲該產品未取得輸入許可證公開陳列販賣，將依食品安全衛生管理法第30條規定裁處3萬以上至300萬以下罰鍰。
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淡水新民街一夾娃娃機台擺設中國製食品供民眾投幣夾取。（新北動保處提供）
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淡水新民街一夾娃娃機台擺設中國製食品供民眾投幣夾取。（新北動保處提供）
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淡水新民街一夾娃娃機台擺設中國製食品供民眾投幣夾取，其中「梅干扣肉飯」、「家常豆腐飯」含有豬肉成分。（新北動保處提供）
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販賣機擺放的中國食品中，「梅干扣肉飯」、「家常豆腐飯」含有豬肉成分。（新北動保處提供）
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販賣機擺放的中國食品中，「梅干扣肉飯」、「家常豆腐飯」含有豬肉成分。（新北動保處提供）
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新北市非洲豬瘟災害應變中心與基隆分局人員當場要求業主下架商品並帶回銷毀。（新北動保處提供）
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