夾娃娃機擺中國「梅干扣肉飯」、「家常豆腐飯」 台主遭罰

2019-01-20 19:19

〔記者陳心瑜／新北報導〕民眾發現淡水新民街一處夾娃娃機台竟擺設中國製即食食品，新北市非洲豬瘟災害應變中心獲報前往稽查，發現機台擺設「梅干扣肉飯」、「家常豆腐飯」、「火鍋米飯」、「紅燒牛肉飯」、「羊肉湯火鍋」五樣含有肉品的中國食品，其中梅干扣肉飯、家常豆腐飯兩種商品均含豬肉成分，防疫人員當場沒入這批食品，並由防檢局基隆分局帶回銷毀，將依違反動物傳染病防治條例裁處5至100萬罰鍰；若查獲該產品未取得輸入許可證公開陳列販賣，將依食品安全衛生管理法第30條規定，裁處3萬至300萬罰鍰。

張姓業主坦言，這批中國製食品於去年5至6月間透過蝦皮拍賣場向「三全商行」網購，因為吃不完，才擺放到機台販賣，強調目前都沒有人成功夾取，並未流入市面。

新北市非洲豬瘟災害應變中心表示，在非洲豬瘟疫情嚴峻，風聲鶴唳時期，淡水街上一夾娃娃機台內竟出現中國大陸製食品供民眾投幣夾取，防疫人員現場查獲機台內擺設「梅干扣肉飯」、「家常豆腐飯」、「火鍋米飯」、「紅燒牛肉飯」、「羊肉湯火鍋」5樣商品，其中「梅干扣肉飯」、「家常豆腐飯」2種商品均含豬肉成分。防疫人員當場沒入這批食品，並由防檢局基隆分局帶回銷毀。

新北市非洲豬瘟災害應變中心指出，近年夾娃娃機店林立，提醒機台業主絕不可放置中國肉製食品供民眾夾取，違反者除涉嫌食品衛生安全管理法、動物傳染病條例，也將對養豬產業造成巨大影響，民眾發現疫區輸入肉製品，可通報1999，非洲豬瘟防疫人人有責，大家共同維護防疫安全，才能確保台灣養豬產業永續。

新北市非洲豬瘟災害應變中心表示，張姓業主已涉及動物傳染病條例第34條輸入檢疫規定，後續將由防檢局進行後續處置。為追查肉品來源，災害應變中心已請衛生局持續針對肉品工廠、餐廳、市場、超商、量販店、選物販賣機等通路，加強查核豬肉來源與標示之符合性。衛生局呼籲，如查獲該產品未取得輸入許可證公開陳列販賣，將依食品安全衛生管理法第30條規定裁處3萬以上至300萬以下罰鍰。

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