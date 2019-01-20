華航暑假新航線 台北經花蓮飛宮古島、石垣島

2019-01-20 12:44

〔記者王錦義／花蓮報導〕香港、花蓮直航班機去年八月宣布停飛，衝擊花蓮觀光；立委蕭美琴邀請中華航空公司董事長何煖軒，討論增加花蓮飛往國外航線的可能性。何煖軒預告，暑假起華航子公司華信航空將在台北飛日本宮古島與石垣島兩條國際航線，增加花蓮為中繼站。

為活化花蓮機場，提升境外訪花旅客人數，立法委員蕭美琴積極在立法院質詢爭取國際航線，並與國內航空業者洽談。何煖軒昨因公事到花蓮，蕭美琴邀請何煖軒與華航公關室副總經理劉朝洋到立委辦公室，討論增飛花蓮國外航線，希望活化花蓮機場，提升境外訪花的旅客人數，花蓮市民代表胡仁順、謝豪杰也與會。

何煖軒透露說，華信航空將在今天暑假台北飛往日本宮古島及石垣島的航線，加入花蓮做為中繼站，預計下半年、最快暑假就可啟航，方便花蓮民眾出國，也能帶進日本遊客。為了台北—花蓮—宮古島以及台北—花蓮—石垣島這兩條國際航線，華信還升級兩架ATR客機以符合國際線機上設備規格。

蕭美琴說，近年觀光政策朝向客源結構多元化轉型，她長期推動國際航線搭配首都和二線城市；近年日本有許多二線城市吸引台灣觀光客前往旅遊，花蓮基於日本移民村的歷史，也深受日本遊客喜愛，相信新航線能提升花蓮的國際能見度。

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