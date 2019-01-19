春節到哪兒玩？ 台中市景點大公開

2019-01-19 23:40

〔記者黃鐘山／台中報導〕長達9天的春節連假即將來臨，台中市觀光旅遊局整理全市熱門景點，包括市區、山、海、新興地區打卡景點，以及台中花博、后里泰安櫻花季、2019中台灣元宵燈會等檔次活動，歡迎大家春節期間來台中走春。

山城知名的谷關溫泉風景區可泡湯，欣賞千年五葉松、飲五葉松汁。順路還可到八仙山遊玩，享受森林之旅。往深山則有梨山、福壽山及武陵農場等景點，有櫻花、水果及高山茶；「東豐自行車綠廊」更曾獲選10大自行車經典路線，騎乘沿途身心舒暢；新社則有多元特色的莊園城堡及香菇等豐富農特產。

海線有知名的大甲鎮瀾宮、高美濕地、梧棲漁港、鰲峰山運動公園、牛罵頭遺址文化園區、清水休息站等，可來一趟豐富的文化、美食之旅。還有剛開幕的三井outlet，搭配日本戲雪主題樂園「SNOW TOWN」及室內樂園「ASOBI SQUARE」，是台中新興景點。

屯區則有林家花園、亞洲大學及現代美術館、921地震教育園區、坪林森林公園往頭汴坑沿途也是風景優美，許多獨具創意的美食餐廳都是遊客駐足的熱門地點。

市區景點也相當多，例如台中火車站、綠川柳川、宮原眼科、草悟道、國家歌劇院、逢甲夜市、秋紅谷等。其中，「柳川藍帶水岸」配合整體景觀，以「柳葉」意象打造景觀橋面，白天景觀優美，夜晚點燈後亦美不勝收。

周邊結合沿岸文史據點，如台中文學館、第五市場、林之助畫室、市役所、道禾六藝文化館 （台中刑務所演武場）等，創造中區文藝步道，是台中觀光新興亮點。台中火車站附近的綠川河段也打造為「新盛綠川水岸廊道」，廣受遊客喜愛。

此外，台中花博后里、外埔、豐原三園區，熱門景點眾多，不論是后里森林園區的「聆聽花開的聲音」機械花球、馬場園區的花舞館、豐原園區的竹跡館、外埔園區的樂農館智農館等，都是遊客喜愛的打卡景點。

「2019后里泰安櫻花季活動」從2月16日至3月3日展開，櫻花預計在年後盛開，后里泰安派出所一帶將花團錦簇。其他賞櫻景點還有東勢林場、八仙山、大雪山、武陵農場、文昌國小等，提醒民眾前往時先查詢主辦單位相關交通管制訊息。

「2019中台灣元宵燈會」從2月16至2日至24日登場，會場除了12公尺高的「御天飛行豬主燈」、30多座主題燈、有頂光廊、光環境等布置外，特別創意增加珍奶奶茶、櫻花、太陽餅、及國家劇院等元素皮克創意充氣燈組，展現台中特色。

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