北市教育局送出「這項大禮」 校長群起暴動歡呼

2019-01-19 19:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕108新課綱將於今年8月上路，各級學校籌備到人仰馬翻，北市教育局長曾燦金今日下午主持北市公私立中學校長會議時送出一個新年大禮，宣布高中職校務評鑑與訪視從8月起停辦一年，國中因配合年度校務評鑑作業到明年，則在明年8月停辦一年，也讓在場國、高中校長們群起歡呼，肯定該項措施，會議落幕前響起音樂，現場一片溫馨祥和，校長們提早歡度新年

台北市151所國小停辦校務評鑑與訪視，但面臨即將上路的108新課綱，各級學校行政人員籌劃新課程、選修課以及教師共備等，忙到人仰馬翻，昨日中學校長會議不少校長齊聚探討新課綱的難題，共商解決之道，不少人認為校務評鑑能停掉。

曾燦金在主持校長會議綜合座談時當場宣布，除了中央法規要求的幼教、特教、交通安全三大評鑑維持，高中職、國中辦理大大小小的評鑑與訪視，全面休息一年，歸零思考，但曾笑說，休息是為了走更長遠的，只是休息一下重新檢討，讓學校壓力不要這麼大。

教育局說，107學年為本輪高中職校務評鑑最後一年，108學年則是國中校務評鑑最後一年，因此今、明年起停辦高、國中的校務評鑑與訪視。

曾燦金也提到，評鑑與訪視將導入優質學校的評選，學校準備好主動向局申請考評，學者專家通過評核將頒發認證，藉此表彰學校用心與增加辦學亮點。

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