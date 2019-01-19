立榮航空勇奪「金翔獎」雙料冠軍

2019-01-19 19:36

〔記者陳宜加／台北報導〕立榮航空獲得民航局去年度「國內定期航線組」、「國際及兩岸航線組」金翔獎殊榮，今天在民航局72週年局慶中，由交通部長林佳龍親自頒獎，立榮董事長林志忠出席領獎。此為立榮第7次獲得金翔獎國內線、第1次國際線組的榮譽。

為提升國籍航空公司的營運與服務品質，民航局1998年起每2年辦理民用航空運輸業營運與服務評鑑，這次分為國內定期航線組、國際及兩岸航線組」2組進行。

立榮表示，立榮在國內線組各面向均表現出色，深獲評審好評，脫穎而出獲第一名；國際線組方面，立榮航空在班機出發準點率、班表執行率、電子登機證或自助報到機使用率名列前茅，雀屏中選，名列第一。

林志忠表示，立榮長期投入離島、花東等國內航線服務，兢兢業業，不但在班機出發準點率、班表執行率等旅客重視的項目持續掌控提升，讓旅客有感，更在自助報到機、網站服務與行動APP等項目持續創新，讓旅客享有智慧化的服務品質。

他也說，立榮在國際線組獲獎，主因國際線主要委由長榮航空代理，由長榮航空提供高品質的服務，故立榮航空能獲獎，代表長榮航空的品質獲得肯定，也謹此一併感謝長榮航空的付出。

立榮指出，立榮深耕離島及花東航線，市占率近5成，同時投入飛航兩岸、亞洲區域航線的飛航服務，除了優異的飛安與服務表現，也以取之於社會用之於社會的理念長期致力於離島、偏鄉的公益活動，深獲主管機關及旅客高度的認同，是民航局金翔獎的常勝軍。

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