健保署長李伯璋推分級醫療 七旬婦就近治好2拳頭大的傷口

2019-01-18 23:45

［記者黃旭磊／高雄報導］七旬婦罹糖尿病，血管發炎傷口難癒合，於住家附近診所治療康復。

衛福部中央健保署力推分級醫療制度，署長李伯璋今天（18日）到高雄醫學大學附設中和紀念醫院（高醫），發表「醫療政策面對面--分級醫療在台灣」論壇演講，會後與病友團體「安心家族（心臟疾病）」、「糖老鴨（糖尿病）」交流，病友邱婦（75歲）去年9月左下肢血管發炎，出現2個拳頭大傷口，痛到以淚洗面，經高醫治療後轉至附近診所，現已康復。

李伯璋表示，政府推動分級醫療與雙向轉診政策，讓「小診所看小病，大醫院看大病」，減輕慢性病患轉診奔波之苦。

邱婦說，癒前傷口每2天就換藥，坐輪椅由家屬陪同過程辛苦，所幸由高醫整形外科主任李書欣評估，並經內外科醫師合作調整用藥，病情穩定後轉至住家附近朱光興診所，追蹤照護後，不用植皮也不再仰賴輪椅。

高醫院長侯明鋒表示，2017年9月成立「高醫健康照護醫療聯盟」，推動雙向轉診制度，多重慢性病患經醫師評估病情穩定，由高醫電子轉診地圖轉診至社區醫院或基層診所，讓醫療群組團隊共同照顧。

台灣醫學中心協會秘書長李偉強指出，分級醫療政策實施以來，醫學中心加強與基層醫療雙向轉診，已見到初步成效。

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