螳螂顧打架忘了「擋車」 下一秒爆漿GG

2019-01-18 19:18

〔記者劉濱銓／南投報導〕臉書「爆笑公社」今有網友貼出一段影片，畫面中是一隻螳螂與一隻虎頭蜂的決鬥，只見2隻昆蟲打得不可開交，就在戰得難分難捨之際，突然一輛車呼嘯而過，將兩者輾過，最後只剩爆漿的扁平屍體。

PO影片的網友貼文僅稱「你們別打了 小心...........有車」，有網友看完就說，「真的GG了」、「太靠背了」，還有人說「我以為是跨越種族的愛」，甚至有人搞笑說「要打 去練舞室打」、「螳臂忙著打虎頭蜂忘了擋車」。

另也有人「正經」表示，「為什麼只顧錄影呢？應該先打電話報警吧！」、「你目睹了一場凶殺命案，快報警將現場圍起來，以免二次傷害」，各種「歪樓」留言再度笑翻網友。

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螳螂打架

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