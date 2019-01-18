外埔部分區域無監視器頻傳竊案 中市議員爭取裝設

2019-01-18 17:32

〔記者歐素美／台中報導〕外埔區水美里二崁路附近社區與重要路口，長期未設置監視器，除了行車狀況未能紀錄外，更讓宵小有機可趁，竊案頻傳，為了增進居住安全，台中市議員施志昌今天會同警察局大甲分局現場會勘，爭取50萬經費加裝特定路口與社區監視器設備，預計3月底完工，保障民眾生命與財產。

市議員施志昌今天會同台中市警察局大甲分局巡官，至外埔區水美里二崁路與山美路會勘，期待能儘速更新或加裝新的監視器。他指出，山美路鄰近鐵道、無極三清總道院，也是通往大甲與忘憂谷的重要道路，不論是進香團或遊客非常多，若中間發生交通事故，缺乏監視器系統將難以釐清肇事責任，均需要新的監視器系統。此外，金葉、岷山社區也因為缺乏監視器系統，導致竊盜案頻傳，讓居民相當憂心與害怕。

施志昌表示，外埔地處偏鄉，許多基礎設施不足，而現在連攸關市民生命與財產安全的監視器也缺乏，因此向台中市警察局爭取50萬元經費，將於山美路、二崁路口設置新的監視器系統，除了增加監視器數量，舊有的監視器也將移至二崁路706巷與金葉山莊路口，預計3月底完工，期待提升車禍現場紀錄品質及消除治安死角。

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