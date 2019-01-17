飼主稱「狗狗不兇」？寵物美容師慘被攻擊 右手狂噴鮮血

2019-01-17 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕過年期間許多人會趁機帶寵物去美容，不過卻有寵物美容師疑似在替狗狗剃毛時被狗攻擊，當場右手噴出大量鮮血，整個工作室地上也留下一大灘血跡，宛如命案現場，相當駭人。

臉書粉絲專頁「寵物美容師產品分享社團」今PO出一段影片表示這是「同行的慘痛體驗」、「血淋淋的痛」。從畫面中可見，該寵物美容師的右手正不斷流出鮮血，連同地上也被弄得到處都是血跡，而毛被剃到一半的狗狗則是縮在工作台下，完全不敢出來。

該粉絲專頁表示，各位家長們若帶狗狗來洗澡，當美容師詢問狗狗兇不兇的時候，麻煩家長們一定要照實說，「兇就是兇，不兇就是不兇」，千萬不要狗狗很兇，但卻只說「還行」，因為影片中就是同行發生的血淋淋慘案。

許多網友看到影片後都嚇傻，紛紛留言「美容師不是馴獸師，請主人要將心比心啊」、「這是被什麼猛獸咬到...」、「飼主：我的狗肯定不會這樣」、「萬一毀了美容師的手怎麼辦？」、「昨天就遇到一個，跟我們說不會咬，只是會比較緊張，後來一靠近就低吼+咧牙」、「我也是做寵物店的，通常我們都叫主人留下，如果寵物有攻擊性我都叫主人自己捉著。」

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