最美「豬事大吉」！工研院六甲院區 波斯菊花海盛開

2019-01-17 18:53

〔記者楊金城／台南報導〕工業技術研究院南分院（台南六甲院區）的波斯菊花海盛開了，算準暖冬的種花時間，賞花預估可到2月中旬以後，適合遊客來走春欣賞美麗花海。

工研院六甲院區的花海，每年在農曆春節前栽種，今年已是第10年，但過去並未廣為宣傳，堪稱秘境，近年來經遊客、網友爭相走告，知名度大開，吸引遊客賞花，對今年花海設計相當期待。

六甲院區今年在行政大樓後方大草坪、宿舍區及大榕樹區總共栽種2.5公頃花海，栽種了白色、粉紅色、紫紅色的波斯菊，其中面積1公頃的大草坪的波斯花海，主題是「諸事大吉」，設計了一頭豬和「吉」的圖案。

六甲院區上月9日完成花海造景、賞花步道鋪設、圖騰放樣、波斯菊種子播灑，噴灌施作，上月22日再補灑種子，算準暖冬天氣溫暖，波斯菊生長很快，只過1個月就盛開成壯觀花海，十分漂亮。

但院方提醒，遊客可到大草坪、宿舍區及大榕樹區花海賞花，但不能到行政大樓樓頂登高觀賞，有門禁管制。

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