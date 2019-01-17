醫病》腹腔壁組織退化 84歲老農搬運用力導致疝氣

2019-01-17 14:44

〔記者歐素美／台中報導〕84歲陳姓老翁是50多年老菸槍，年紀大經常咳嗽，日前疑到田裡搬運肥料時用力，返家後左下腹出現悶痛，且愈來愈痛，趕緊求治童綜合醫院急診室，檢查發現竟罹患「腹股溝疝氣」，經以腹腔腹膜前疝氣修補手術治療，住院5天，休養約1個月，現在已能重新下田。

童綜合醫院一般外科醫師羅鳴高表示，腹腔腹膜前疝氣修補手術（TAPP），使用內視鏡進入腹腔內修補疝氣裂孔，腹部只留有3個約1公分大小的傷口，因傷口小、恢復快速，陳翁住院5天出院，在家休養約1個月，即重返田裡正常耕作。

羅鳴高表示，多數成人疝氣皆屬腹股溝疝氣，是常見的外科疾病。當人體的壁膜結構較薄弱時，搬運重物、咳嗽或便祕等，皆可能增加腹腔壓力，造成組織或器官經由脆弱處突出到腹壁外，致外觀出現明顯腫塊，並可能出現疼痛感，平躺時腫塊會縮回，疼痛也會減緩，但多數疝氣都不會自行癒合，需靠手術治療。

羅鳴高說，腹股溝疝氣好發於老年族群，因腹腔壁組織退化，器官更容易因壓力大而突出腹腔壁膜，其他如開刀傷口、抽菸、肥胖、攝護性肥大等，也可能增加罹患疝氣的機率。陳翁因年紀大、常咳嗽，又有抽菸習慣，腹腔組織較一般人脆弱，加上扛肥料時過度用力，導致腹腔壓力過大而造成小腸位移。

羅鳴高表示，民眾發現或疑似患有疝氣應及早就醫手術，以免腹膜裂口擴大，或病情惡化成嵌頓型疝氣，造成腸子無法退回腹腔，進而危及生命安全。

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